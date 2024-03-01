البرازيل: مقتل مدنيين فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات فى غزة "مذبحة"

قالت الحكومة البرازيلية إن مقتل مدنيين فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية غرب مدينة غزة “مذبحة”، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأكدت الحكومة البرازيلية أنه لا بد من وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.

ضحايا قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 16 مجزرة ضد عائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 193 شهيدًا و920 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية.