الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البرازيل: مقتل مدنيين فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات فى غزة "مذبحة"

مذبحة إسرائيلية وقتل
مذبحة إسرائيلية وقتل مدنيين فلسطينيين خلال حصولهم على الطعام

قالت الحكومة البرازيلية إن مقتل مدنيين فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية غرب مدينة غزة “مذبحة”، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

 وأكدت الحكومة البرازيلية أنه لا بد من وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.

ضحايا قطاع غزة 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 16 مجزرة ضد عائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 193 شهيدًا و920 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

القاهرة الإخبارية البرازيل ضحايا قطاع غزة شهداء غزة وقف إطلاق النار

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