إعلام فلسطينى: وصول 7 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن وصول 7 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء جراء استهداف منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 16 مجزرة ضد عائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 193 شهيدًا و920 جريحًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30228 شهيدًا، و71377 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.