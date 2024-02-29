الدفاع الروسي: منظوماتنا الدفاعية تدمر طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود

أعلن الدفاع الروسي، أن منظومته الدفاعية تدمر طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

عمليات الدفاع الروسي

وكان قد أفاد أيضًا، مقتل 495 عسكريًا في أوكرانيا وتدمير 7 دبابات ومدرعتين على محور أفدييفكا بدونيتسك، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد الدفاع الروسي، أن قواته عززت مواقعها التكتيكية على محور كوبيانسك في خاركيف وتمكنت من تحييد نحو 50 عسكريًا أوكرانيًا.