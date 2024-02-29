فصائل فلسطينية: استهدفنا آليتين عسكريتين إسرائيليتين بالقذائف فى خان يونس

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بالقذائف في منطقة عبسان الكبيرة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

جرائم الاحتلال الصهيوني

وكانت قد أعلنت الفصائل الفلسطينية، عن أنها قصفت تجمعًا لجنود الاحتلال شرقى حي الزيتون في غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبانٍ وطرقات.