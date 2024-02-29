وزير العدل الفلسطينى: ما جرى اليوم أثناء إرسال المساعدات الإنسانية يخالف تدابير العدل الدولية

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن الجرائم الفلسطينية الحالية تتزامن في قطاع غزة مع انطلاق فكرة الإبادة الجماعية والتهجير القسري.

جرائم الجيش الصهيوني

وأكد وزير العدل الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني يتساءل أين القانون الدولي الدستوري وقانون حقوق الإنسان.

وأضاف في حديثه، أن القانون الدولي إذا لم يقترن بجزاء وعقوبة يكون عبارة عن نظرية على الورق.

إخفاق المنظمات الدولية

وأشار إلى أن ما جرى اليوم أثناء إرسال المساعدات الإنسانية يخالف كافة التدابير الصادرة من محكمة العدل الدولية.

وتابع: "مسئولية ما حدث اليوم من صراع وانتهاك صهيوني تقع على عاتق هذه المنظمات الدولية".

وذكر أنه لا توجد ملاحقة أو مساءلة للكيان الصهيوني على ما يقوم به من انتهاكات كثيرة ومتلاحقة.