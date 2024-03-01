الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تعتقل شابًا من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال تعتقل شابًا من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بعد إطلاق النار تجاهه، وذلك وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية

قوات الاحتلال ترتكب 16 مجزرة ضد العائلات في القطاع

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 16 مجزرة ضد عائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 193 شهيدًا و920 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 30228

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30228 شهيدًا،  و71377 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

إعلام فلسطيني نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية شهداء غزة

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