وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا للمشاركة فى فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسى

صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية توجه، اليوم الخميس، إلى تركيا للمشاركة في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

ومن المقرر أن يشارك السيد وزير الخارجية كمتحدث رئيسي إلى جانب وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية/ الإسلامية بشأن أزمة غزة، في الجلسة التي تم تخصيصها لتناول أزمة القطاع.

كما يعقد الوزير شكري عدة لقاءات ثنائية على هامش المنتدى مع عدد من الوزراء والمسئولين ووسائل الإعلام.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن تلك الزيارة تأتي في إطار ما تقوم به مصر من جهود من أجل التعامل مع التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبهدف نقل الرؤية المصرية لسبل تعزيز السلم والأمن الإقليمي، والتعامل مع التحديات الراهنة، وفي مقدمتها أزمة قطاع غزة.