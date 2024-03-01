الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الدوما الروسى" يطالب بالتحقيق فى خطط ألمانية تستهدف توجيه ضربات لجسر القرم

مجلس الدوما الروسي،
مجلس الدوما الروسي،

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، إنه يجب إرسال طلب إلى البرلمان الألماني "البوندستاج" للتحقيق في المعلومات، حول تسجيل يبحث خلاله ضباط ألمان خططًا لتوجيه ضربات إلى جسر القرم، حسب قناة القاهرة الإخبارية.

تسجيل يبحث خلاله عسكريون ألمان خططًا لتوجيه ضربات إلى القرم

وأضاف رئيس مجلس الدوما: "سنعقد جلسة في 11 مارس لمناقشة المعلومات بشأن التسجيل الذي من خلاله يبحث عسكريون ألمان خططا لتوجيه ضربات إلى القرم".

وأشار إلى أن حقيقة التسجيل لحديث حول استهداف جسر القرم، تقتضي إعطاء تفسيرات ما إذا كان شولتس يدرك بأن هذا يتطلب ردًا من روسيا.

الدوما الروسي مجلس الدوما المانيا جسر القرم القاهرة الإخبارية

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