"الدوما الروسى" يطالب بالتحقيق فى خطط ألمانية تستهدف توجيه ضربات لجسر القرم

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، إنه يجب إرسال طلب إلى البرلمان الألماني "البوندستاج" للتحقيق في المعلومات، حول تسجيل يبحث خلاله ضباط ألمان خططًا لتوجيه ضربات إلى جسر القرم، حسب قناة القاهرة الإخبارية.

تسجيل يبحث خلاله عسكريون ألمان خططًا لتوجيه ضربات إلى القرم

وأضاف رئيس مجلس الدوما: "سنعقد جلسة في 11 مارس لمناقشة المعلومات بشأن التسجيل الذي من خلاله يبحث عسكريون ألمان خططا لتوجيه ضربات إلى القرم".

وأشار إلى أن حقيقة التسجيل لحديث حول استهداف جسر القرم، تقتضي إعطاء تفسيرات ما إذا كان شولتس يدرك بأن هذا يتطلب ردًا من روسيا.