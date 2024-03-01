الجمعة 01 مارس 2024
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توك شو

أستاذ باطنة يحذر من المسكنات: تضر بالجهاز العصبي وتسبب نوبات القلب

المسكنات
المسكنات

قال الدكتور طارق يوسف، أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الإفراط في استخدام المسكنات دون الرجوع إلى طبيب يسبب أضرارًا بالغة للصحة قد تصل إلى الاعتلال الكلوي أو أمراض المعدة، مشيرًا إلى أن المسكنات تعد أكثر الأدوية استعمالًا حول العالم.

وأضاف "يوسف" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن استعمال المسكنات لا ضرر فيه لكن المشكلة تكمن في سوء الاستعمال، بمعنى الاستخدام العشوائي دون استشارة طبية وبدون تركيب الاحتياج للمسكن مع الحالة المرضية المستعمل لها.

وأشار إلى أن استعمال المسكنات دون داعِ ولفترات طويلة بكميات كبيرة يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة بكل الأجهزة الحيوية للجسم، وأضرارها لا تقتصر على الجهاز الهضمي بل تتخطاه إلى القلب والكبد والكلى والرئة، وحديثًا تم اكتشاف مضاعفات ضارة للمسكنات على الجهاز العصبي ونوبات القلب.

ونصح أنه عند ضرورة استعمال المكسن لا بد أن يتم تحت إشراف طبيب بجرعات محددة ووقت معين، مع ضرورة  البعد عن استخدامها بشكل عشوائي.

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