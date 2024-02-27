منها السكرى.. احذر شرب القهوة في حال تناول تلك الأدوية

إذا كنت مثل معظم الأمريكيين، فابدأ يومك بفنجان قهوة ساخن، ثم توجه إلى الحمام بعد فترة وجيزة، هذا هو التأثير الشائع للكافيين، فتشير دراسات إلى أن القهوة قد تحفز معدتك، مما يؤدي إلى تغيير الوقت الذي يستغرقه الطعام للوصول إلى جهازك الهضمي.

وذكر موقع "هيلث"، الطبي، أن تفاعل فنجان القهوة الصباحي مع الأدوية التي قد تتناولها، يغير مدى سرعة امتصاصها في مجرى الدم أيضًا.، وهذا يعني أن شرب القهوة في نفس الوقت الذي تتناول فيه أدويتك قد يؤثر على مدى نجاحها.

في عام 2020، قام مجموعة من الباحثين بمراجعة العديد من الأدوية وكيفية تأثرها بالقهوة، وأفادوا أن القهوة "تؤثر بشكل كبير على امتصاص وتوزيع واستقلاب وإفراز العديد من الأدوية".

الغدة الدرقية:

إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية، فتشير دراسات إلى أن شرب القهوة في نفس الوقت الذي تتناول فيه دواء الغدة الدرقية يمكن أن يقلل من كمية الدواء التي يمتصها جسمك، مما يجعل الدواء أقل فعالية.

أدوية البرد والحساسية:

يستخدم ملايين الأشخاص أدوية نزلات البرد أو الحساسية، وغالبًا ما تحتوي على منشطات الجهاز العصبي المركزي مثل السودوإيفيدرين، وتعتبر القهوة أيضًا منبهًا، لذا فإن التخلص من دواء الحساسية الخاص بك بالقهوة قد يزيد من الأعراض مثل الأرق وعدم القدرة على النوم.

لا ينبغي تناول بعض أدوية الحساسية، مثل الفيكسوفينادين، مع القهوة لأنها قد تزيد من تحفيز الجهاز العصبي المركزي، مما يزيد من أعراض الأرق، ومن الجيد دائمًا أن تطلب من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك النصيحة فيما يتعلق بمزيج القهوة وأدوية البرد أو الحساسية.

أدوية مرض السكري

إذا قمت بخلط قهوتك مع السكر أو الحليب، فقد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ويؤثر على مدى فعالية دواء السكري، وتشير دراسات إلى أن الكافيين قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى مرضى السكري ، فإن شرب أي شيء يحتوي على الكافيين، مثل القهوة، يمكن أن يرفع مستويات الأنسولين والسكر في الدم، وفقا لدراسة نشرتها الجمعية الأمريكية للسكري.

أدوية الزهايمر

مرض الزهايمر هو السبب الرئيسي السابع للوفاة في أمريكا ويصيب في الغالب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. وهو اضطراب في الدماغ يؤدي إلى فقدان الوظيفة الإدراكية، مما يجعل من الصعب التفكير أو التذكر أو القيام بأعمالك اليومية. مهام. يعيش الملايين من الأميركيين مع مرض الزهايمر ويتناولون الأدوية لهذه الحالة.

فتتأثر أدوية الزهايمر، مثل دونيبيزيل وريفاستيجمين وجالانتامين، بالكافيين. يعمل الكافيين الموجود في القهوة على تضييق حاجز الدم في الدماغ ويمكن أن يقلل من كمية الدواء التي تصل إلى دماغك. تعمل أدوية الزهايمر عن طريق حماية الناقل العصبي أستيل كولين، وقد تبين أن شرب كميات كبيرة من القهوة يضعف هذا التأثير الوقائي.