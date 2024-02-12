ما هى قهوة الفطر وأبرز الفوائد الخاصة بها؟

القهوة واحدة من المشروبات الأكثر استهلاكًا على نطاق واسع في العالم، في الواقع، يستمتع أكثر من 64% من الأمريكيين بالقهوة يوميًا، فهى ليست فقط منشطة ولذيذة، لكن استهلاكها يرتبط بنتائج صحية إيجابية كانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد والوفاة المرتبطة بأمراض القلب.

ونسلط الضوء على واحد من أبرز أنواع القهوة المميزة وهي قهوة الفطر.

ما هى قهوة الفطر؟

قهوة الفطر عبارة عن مزيج من حبوب البن والفطر الطبي المطحون أو مستخلصات الفطر .

وينصح الأطباء تدعم بعض الأبحاث استخدام مكملات الفطر المتكيفة، مثل مكملات عرف الأسد، لتحسين مستويات التوتر. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2023 التي شملت 41 شخصًا بالغًا سليمًا مذكورًا أعلاه أن المكملات التي تحتوي على 1.8 جرام من عرف الأسد لمدة 28 يومًا كانت مرتبطة بانخفاض مستويات التوتر مقارنة بالعلاج الوهمي.

وأظهرت الدراسات أن المكملات الغذائية التي تحتوي على مستخلصات الفطر الطبية أو الفطر المطحون قد تساعد في تحسين جوانب معينة من الصحة، بما في ذلك صحة القلب والوظيفة الإدراكية.

تدعي شركات قهوة الفطر أن شرب القهوة مع إضافة مستخلص أو مسحوق الفطر الطبي يمكن أن يساعد في أي شيء بدءًا من تقليل مستويات التوتر لديك وحتى تحسين وظائف المناعة لديك.

تحتوي بعض منتجات قهوة الفطر على مكونات نشطة أخرى، مثل الأعشاب مثل الأشواغاندا والأحماض الأمينية مثل إل-ثيانين، تحتوي بعض المنتجات، أيضًا، على مكونات مثل السكر المضاف ومسحوق جوز الهند، لذلك من المهم قراءة ملصقات التغذية والمكونات، خاصة إذا كنت تعاني من الحساسية أو عدم تحمل الطعام أو القيود الغذائية.

الفوائد الصحية لقهوة الفطر:

يحسن الطاقة والمزاج والأداء المعرفي

الكافيين منبه للجهاز العصبي المركزي، ما يعني أنه يؤثر على النشاط العصبي في الدماغ، مما يزيد من اليقظة ويساعدك على الشعور بمزيد من النشاط.

يوفر فنجان القهوة نحو 96 ملليجرامًا من الكافيين، ما يمكن أن يعزز مستويات الطاقة لديك بشكل مؤقت، إضافة إلى تحسين الطاقة تظهر الدراسات أن شرب القهوة يؤثر بشكل إيجابي على الصحة العقلية على المدى الطويل ويعزز الأداء المعرفي.