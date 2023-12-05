الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسكنات طبيعية لآلام الأسنان والركبة والظهر والالتهابات

آلام
آلام

يبحث الكثير منا عن تناول المسكنات لتسكين الآلام التى يتعرض لها الكثير منا على مدار اليوم والتى تتغير ما بين آلام الأسنان او آلام العظام او آلام الرأس او آلام الصداع النصفي، ولا يعلم الكثير مان أن هناك مجموعة من المسكنات الطبيعية التي يمكن أن تحل محل المسكنات الأدوية اتلى تؤثر بالسلب على صحة الجهاز الهضمي، وكذلك حصة الكبد والكلى.

فكما جاء في موقع "هيلث" فإن هناك مجموعة من المسكانت الطبيعية التي تسكن الآلام ومنها، القرنفل يعتبر مسكن قوى لآلام الأسنان فعند الشعور بآلام فى الأسنان يمكنك وضع حبة منا لقرنفل تحت الضرس وسيشعرك ذلك بتسكين فى آلام الأسنان لفترة طويلة فإختيار القرنفل حل مثالى بدلًا من تناول العقاقير الطبية، ومن ضمن المسكنات الطبيعية زيت النعناع فيعتبر حل مثالى يمكن الاعتماد عليه عند الشعور بالصداع النصفي فاستنشاق زيت النعناع يساعد في التخحلص من الشعور بالصداع.

الكركم والخل

ووفقا لما جاء في الموقع، فإن من ضمن المسكنات الطبيعية التى تساعد فى التخلص من آلام الظهر الكركم.

ويعتبر الكركم واحد من التوابل التى تحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة فيعتبر مسكن طبيعي لآلام العظام عند دهن زيت الكركم على مناطق الآلام فى الظهر فسيساعد فى تسكين الآلام بصورة كبيرة، ومن ضمن المسكنات الطبيعية الونجبيل، حيث أن تناول 2  جرام من الزنجبيل يوميًا يقلل من آلام والتهابات العضلات الناتجة عن ممارسة التمارين الرياضية والشد العضلي، كما أنه يسرع الشفاء.

 وكما جاء في الموقع، فإن من ضمن المسكنات الطبيعية للجسم الخل الابيض فيساعد الخل الأبيض في تخفيف الألم والتورم المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي، إلى جانب ذلك يساعد فى التخلص من مشكلة تنميل الأطراف، ومن ضمن المسكنات الطبيعية للآلام زيت النعناع فيساعد فى التخلص من مشكلة آلام الركبة فيمكن وضع القليل منه وعمل مساج للركبة.

مسكنات طبيعية لآلام الأسنان مسكنات طبيعية لآلام الأسنان والركبة ألام العظام آلام الرأس آلام الصداع النصفي

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