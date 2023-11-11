السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدوما الروسى: أمريكا مشارك كامل فى الصراع بين إسرائيل وفلسطين

الدوما الروسى
الدوما الروسى

أكد عضو اللجنة الأمنية بمجلس "الدوما" الروسي أدالبي شخاجوشيف، أنه يمكن اعتبار الولايات المتحدة مشاركًا في الصراع بين إسرائيل وفلسطين.

وقال البرلماني الروسي- وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء الجمعة- إنه "من الواضح الآن أن الصراع بين إسرائيل وفلسطين قد تحول إلى صراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع فلسطين، وما كانت إسرائيل لتتمكن من التصرف بهذه القسوة والوحشية لولا وجود حاملات الطائرات والغواصات الأمريكية في المنطقة، الأمر الذي يدل على أن واشنطن ستدخل على الفور في مواجهة مع أي دولة تتجرأ على دعم فلسطين".

يذكر أن واشنطن أرسلت إلى الشرق الأوسط، في وقت سابق، العديد من السفن الحربية، بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت أيونهاور" على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه السفن بمثابة "رادع لمن يسعى لتوسعة نطاق الحرب".

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