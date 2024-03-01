"الزراعة" تحذر من تضرر المحاصيل بسبب الحر.. وتنصح مزارعي القمح

قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعات في درجات الحرارة لتتجاوز 34 درجة لأول مرة في فصل الشتاء وبشكل مفاجئ.

وحذّر مستشار وزير الزراعة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، المزارعين من التأثيرات السلبية لهذا الطقس على المحاصيل الزراعية.

وأضاف أن ارتفاعات درجات الحرارة اليوم في صعيد مصر وصلت إلى 34 درجة مئوية، وهو أعلى من المعدل الطبيعي بما يتراوح بين 5 و6 درجات، مشيرًا إلى غرابة التوقيت فنحن لا نزال في أواخر فصل الشتاء.

وتابع: "شهر أمشير الحالي من طبيعته تقلب الطقس خاصة في ثلثه الأخير، ولكن ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجة كبيرة نهارًا، ما يؤثر على المحاصيل الشتوية، وأهمها محصول القمح، والذي لا يزال حتى الآن نموه جيد ومبشر في مصر".

“الزراعة” توجه نصائح لمزارعي القمح

ونصح المزارعين قائلًا: "بالنسبة لمحصول القمح، فلا يجب وسط ارتفاع الحرارة أن تظل الأرض جافة تحت زراعات القمح، والنصيحة الأولى لأهالينا المزارعين بالرية قبل ارتفاع الحرارة لتجنب جفاف المحصول، وهو ما تم إعلانه في صورة توصيات الفترة الماضية".