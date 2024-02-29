"الزراعة": مصر الأولى عالميًا فى إنتاجية فدان القمح بفضل "تقاوى جديدة"

قال الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية شهدت طفرة خلال الخمس سنوات الأخيرة والتي تخطت 7 ملايين طن، رغم الأزمات العالمية وزيادة الطلب على السلع الغذائية مع الحرص على توفيرها للسوق المحلية بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من غالبية المحاصيل الزراعية رغم محدودية الموارد المائية والأراضي الزراعية باستثناء المحاصيل الزيتية والقمح والذرة.

استنباط أصناف جديدة

وأضاف عبدالعظيم في تصريحات لـ"الدستور"، أن مركز البحوث الزراعية يعكف على استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية والسلالات الجديدة من الماشية والأغنام والطيور وبرامج للتحسين الوراثي في الإنتاج الحيواني من خلال الهجين بين السلالات المحلية والأجنبية، لزيادة معدلات تحويل اللحوم والألبان، وحصلت مصر على المرتبة الأولى على مستوى العالم في إنتاجية الفدان من القمح والأرز، والمرتبة الخامسة عالميًا في إنتاج الفدان من الذرة ومحاصيل الخضر.

أوضح، أن مصر تنتج تقاوي متميزة وتصدرها للدول الإفريقية من خلال المزارع الإفريقية في شرق وغرب ووسط القارة السمراء، ونجحت أصناف القمح المصرية في تحقيق إنتاجية مرتفعة في هذه المزارع، ما دعا الدول الإفريقية إلى استيرادها.

تابع، أن الوزارة أطلقت البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، وحاليًا هناك 30 هجينًا وصنفًا من تقاوي الخضر، وبدأ التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص لزيادة إنتاج هذه الأصناف، تمهيدًا لتعميمها على المزارعين وتغطية المساحة المزروعة بالتقاوي اللازمة من مختلف أصناف الخضر، ما يسهم في توفير تقاوي الخضر محليًا للحد من الاستيراد من الخارج وإنتاج أصناف ملائمة للمناخ لتكون أفضل في الجودة والإنتاج.