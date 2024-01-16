الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يوم حقلى لمتابعة نتائج أصناف الطماطم ببرنامج إنتاج تقاوى الخضر بالفيوم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يومًا حقليًا بمحافظة الفيوم، ضمن محور التعاون مع الشركات العالمية في البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوي الخضر، تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الدائمة للبرنامج، والتقييم المستمر لكافة نتائجه، ومخرجاته من الهجن والأصناف، للتأكد من جودتها، للتوسع في إنتاجها وإتاحتها للمزارعين بأسعار مناسبة.

جاء ذلك بحضور المهندس مجدي عبدالله، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث شملت فعاليات اليوم الحقلي، الوقوف على ٥ أصناف متميزة من تقاوي الطماطم، لإحدى الشركات العالمية، تمت زراعتها في حقل أحد المزارعين بمحافظة الفيوم.

وحضر الفعاليات أيضًا الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، فضلًا عن عدد من المزارعين، ومصدرى الخضر، وأصحاب المشاتل، فضلًا عن المختصين من وزارة الزراعة والباحثين والشركات العالمية العاملة فى هذا المجال.

من جهته، قال المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، إنه تم التعاون ضمن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، مع  عدد من أشهر الشركات العالمية المتخصصة فى مجال إنتاج تقاوى هجن أصناف الخضر وخاصة: الطماطم، الفلفل، الخيار، وذلك من دول فرنسا، البرازيل، إسبانيا.

وأضاف عبدالله أنه تم التنفيذ على هجن الطماطم بعدد من الحقول، حيث تم اختيار أفضل 5 أصناف من الطماطم من بين 14 صنفًا للشركات العالمية تم تقييم جميعها على مدار ثلاثة أعوام، وتمت زراعة الأصناف الخمسة المختارة، في ثلاثة مواقع مختلفة من بينها هذا الحقل بمحافظة الفيوم، حيث تشمل هجن طماطم سلكية، والتي تمتاز بإنتاجيتها العالية ذات القيمة التصديرية الهامة ذات المواصفات القياسية الممتازة.

وأوضح رئيس قطاع الهيئات، أن وزارة الزراعة وفرت للمزارع صاحب الحقل تقاوى تلك الأصناف لزراعتها بالطرق التى اعتاد عليها، للاطلاع على النتائج والمقارنة ببعض الأصناف المنزرعة لديه، كذلك كانت هناك متابعة مستمرة من خلال فريق عمل، من وزارة الزراعة والمعاهد البحثية المختصة: معهد بحوث البساتين، وقاية النباتات، وأمراض النباتات، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.

من جهته، أعلن الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، عن تسخير كافة جهود وإمكانيات المركز، والباحثين العاملين به، لتنفيذ خطة الدولة المصرية، ودعم جهودها تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد رئيس مركز البحوث الزراعية على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية، بملف تقاوي الخضر، وتوفيرها محليًا، للمزارعين، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، يستهدف، تقليل فاتورة استيراد بذور الخضر من الخارج، وتوفيرها محليًا للمزارعين بأسعار مناسبة، وبجودة وإنتاجية عاليتين، للمساهمة في زيادة دخولهم، ورفع مستوى معيشتهم.

وأشار عبدالعظيم إلى أن مركز البحوث الزراعية، خلال الفترة المقبلة سيكون داعمًا أساسيًا، من خلال محطاته المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، للبحوث والتجارب والتقييم المستمر، وتقديم المشورة والدعم، لكافة المزارعين، لإنجاح المشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر، والتوسع فيما وصل إليه من نتائج إيجابية مبشرة، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على تسجيل وإكثار الأصناف التي تم تقييمها، وأثبتت كفاءتها، لتوفيرها للمزارعين.

وفي سياق متصل، أثنى المزارعون وممثلو الشركات العاملة في مجال تقاوي الخضر، على النتائج المبشرة للأصناف الخمسة من هجن الطماطم، والتي تمت زراعتها، نظرًا لإنتاجيتها العالية، ومقاومتها للأمراض.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم محور التعاون الشركات العالمية تقاوي الخضر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

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