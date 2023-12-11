انطلاق فعاليات الحلقة النقاشية حول الممارسات الزراعية المستدام لإنتاج الخضر

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال "الممارسات الزراعية المستدامة لإنتاج الخضر تحت أنظمة البيوت المحمية والأنفاق"، خلال الفترة 11 – 14 ديسمبر 2023 بمقر معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعيه

تحت رعاية الدكتور أيمن محمود حمودة مدير المعهد وبحضور كل من: الدكتور رمضان محممد محمد وكيل المعهد للأرشاد والتدريب الدكتور ألفونس جريس وكيل المعهد للإنتاج، والدكتور السيد أبوالخير رئيس القسم.

الممارسات الزراعية المستدامة

وافتتحت اليوم الاثنين الموافق 11/ 12 / 2023 فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال "الممارسات الزراعية المستدامة لإنتاج الخضر تحت أنظمة البيوت المحمية والأنفاق" والتي نفذها معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وذلك خلال الفترة 11 – 14 ديسمبر 2023 وذلك لصالح 30 مشاركًا من كوادر الباحثين الزراعيين ومساعدي الباحثين والمزارعين.

ويأتي هذا في إطار برنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب القطري بالدول العربية، فى مناخ مصر تصبح الزراعات المحمية أو مايطلق عليها الصوب أهمية قصوى لما لها من ميزات لتحقيق وفره إنتاجية تسد إحتياجات السوق المحلى والخارجى، هذا ما يؤكده خبراء الزراعة مطالبين بضرورة التوسع الرأسى زراعيًا فى ظل التآكل المستمر والمتصاعد في الرقعة الزراعية، وفقدنا لأجود الأراضى.

والزراعات المحمية فى مصر تجعلها من أهم الدول المنتجة والمصدرة عالميًا للمحاصيل الزراعية طوال السنة دون التقيد بموسم حصاد معين، فالزراعة المحمية عبارة عن تربية رأسية لإنتاج بعض محاصيل الخضر تحت نظم حماية مختلفة كالحماية من انحفاض درجة الحرارة.

الهدف من الدورة:

عرض ومناقشة الممارسات الزراعية المناسبة لزراعة الخضر سواءً تحت الصوبات الزراعية أو الأنفاق البلاستيكية

المحاور التي تناقشها الدورة:

-البنية الأساسية للصوب الزراعية والأنفلق.

- الإدارة المستدامة لعوامل التحكم في المناخ الدقيق.

- دور الزراعات المحمية في إنتاج الهجن.

- إنتاج الطماطم والباذنجان تحت الصوب الزراعية.

- إدارة الري تحت الصوب.

- إنتاج الخيار تحت الصوب الزراعية.

-إدارة التسميد تحت الصوب.

- دور الأحزمة الشجرية في حماية نباتات الخضر من أثار التغيرات المناخية وكذلك توفير المياه.

- إنتاج محصول الفلفل تحت الصوب الزراعية.

- إنتاج الكنتالوب والطماطم تحت الأنفاق البلاستيكية المنخفضة.

- إنتاج البسلة الخضراء.