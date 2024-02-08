الزراعة: معهد أمراض النباتات يستعرض انشتطته البحثية والخدمية والارشادية والتدريبية خلال شهر يناير 2024

أصدر معهد أمراض النباتات تقريرا بأنشطته الخدمية والإرشادية والبحثية خلال شهر يناير 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بتوظيف البحث العلمي وتطوير الأداء التدريبي والأرشادي لخدمة المزارعين وبالتنسيق مع دكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور محسن أبورحاب وكيل المعهد المعهد والقائم بأعمال المدير أن التقرير تضمن الآتى:

أولًا: متابعة الحالة المرضية:

• تم المرور على محصول بنجر السكر في محافظات كفر الشيخ والغربية والبجيرة والقليوبية والشرقية والدقهلية والوقوف علي الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للمكافحة.

• تم المرور علي بعض زراعات البصل والثوم بمعظم المحافظات التي تنتشر بها زراعات البصل والثوم في بعض محافظات الوجه القبلي متمثلة في محافظات وأسيوط وسوهاج وبعض محافظات الوجه البحري متمثلة في محافظات الغربية والشرقية والاسماعيلية والبحيرة للوقف على الحالة المرضية بمحصولي البصل والثوم لوحظ بشكل عام أن معظم زراعات البصل والثوم بحالة جيدة وأن معظم الإصابات التي ظهرت في الزراعات التي تم المرور عليها كانت بسيطة وغير مؤثرة مع التزام المزارعين ومسئولي المكافحة بتلك المحافظات بإجراء الرش الدوري بالمبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة.

• تم المرور على محافظات (المنيا – أسيوط– الاسماعيلية – الغربية –الدقهلية- البحيرة- المنوفية- القليوبية-الشرقية) للوقوف علي الحالة المرضية لمحاصيل الخضر) البطاطس- الطماطم- الفلفل- الباذنجان- الخيار- الكوسة - البسلة- الكرنب- فاصوليا- فراولة (وقد قام البحثون بإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة والتي كان في معظمها اعفان جذور وذبول - تبقعات أوراق -أعفان ثمار - بياض دقيقي- بياض زغبي - صدأ- عفن أبيض.

• تم المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل الخاصة وجدت حالات مرضية فردية تم التعامل معها.

• المرور على زراعات القمح بمحافظة كفر الشيخ اثناء موجه من الظروف المناخية التى تناسب الفطر المسبب للصدأ الاصفر وتم توعية المزارعين بتأثير التغيرات المناخية علي ظهور الإصابة بأصداء القمح. وقد تم المرور أيضا على جميع حقول القمح في معظم محافظات مصر مثل الشرقية وكفرالشيخ والغربية والمنوفية والقليوبية

• تم المرور علي محاصيل الفول البلدي بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والاسماعيلية والشرقية والقليوبية والدقهلية والجيزة والفيوم والوادي الجديد وأسيوط والمنيا وقد قام السادة الباحثون بإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة والتي كان في معظمها أعفان جذور وتبقع شيكولاتي وقد تم التنبيه بالرش بالمبيدات الموصي بها.

• تم المرور علي محاصيل النباتات الطبية والعطرية (الكمون والشمر والينسون والعطر) بمحافظات الفيوم وبنس سويف والمنيا وكانت الاصابات اغلبها بالبياض الدقيقي والذبول الفيوزاريومي ولفحة اوراق وقد تم التوصية بالمعاملة بالمركبات الحيوية الموصي بها من قبل وزارة الزراعة وزراعة التقاوي المعتمدة والرش بالكبريت الميكروني في حالة البياض الدقيقي.

ثانيًا النشاط البحثي:

تم نشر عدد 4 بحوث

ثالثًا النشاط الارشادي:

• تم تنفيذ عدد (106) ندوة ارشادية في اطار انشطه الفرق الارشادية الريفيه للمحاصيل الشتوية.

• تم تنفيذ ندوة إرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى ( طماطم – قصب السكر – فول بلدى – قمح ) فى محافظات (سوهاج – بنى سويف – كفرالشيخ ) وذلك بتاريخ 18/1/2024.

• تم تنفيذ ندوة ارشادية عن " أهم الأمراض التى تصيب محصول القمح " فى بعض المحافظات وذلك فى الفترة من 14/1 وحتى 18/1/2024.

• تمت مشاركة الفرق الإرشادية الريفية للمحاصيل الشتوية لتفادى الأمراض التى تصيب بنجر السكر وذلك بتاريخ 16/1/2024.

• تم تنفيذ ندوة إرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى ( طماطم – قصب السكر – فول بلدى – قمح – نخيل بلح – طبية وعطرية – بصل – بنجر سكر – خضر – بطاطس -طماطم ) فى محافظات (أسيوط – المنيا - بنى سويف– سوهاج – كفرالشيخ – أسوان – الأقصر – قنا – الوادى الجديد – القليوبية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة – الإسكندرية – دمياط – النوبارية – المنوفية – الدقهلية ) وذلك فى الفترة من 21/1 وحتى 24/1/2024.

• تم تنفيذ يوم حقل لمتابعة بعض زراعات النباتات الطبية والعطرية " الكزبرة – الكراوية – النعناع – الشبت " وذلك بتاريخ 14/1/2024.

• تم عمل لقاءات تليفزيونية توعوية عن أهم الأمراض التى تصيب محصول القمح والطرق الحديثة للمكافحة

وكذلك أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل البقولية الشتوية وأهم التوصيات والمعاملات.

رابعًا: النشاط الإنتاجي والخدمي

• تم فحص عدد (412) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.

• فحص عدد (352) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.

• الإشتراك فى أعمال (18) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة.

• فحص عدد (25) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

• تعريف (11) عزلة فطرية بقسم بحوث الفطريات

• فحص عدد (13) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة.