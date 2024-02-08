الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الزراعة: حققنا طفرة كبيرة و5 مليارات دولار حجم صادرات التصنيع الزراعى

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

 قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة في مصر حقق طفرة كبيرة، مؤكدًا أن لدينا إنتاج جيد، وله ضوابط ويوجد منتجين زراعيين على أعلى مستوى، والممارسات المتبعة تراقب من قبل وزارة الزراعة. 

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة on، أن الوزارة حققت طفرة كبيرة فيما يتعلق بالصادرات الزراعية، وتم رفع منظومة المعامل، بشكل مرجعي، حيث تعتمد في كثير من الدول وخاصة الاتحاد الاوروبي. 

 

 الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص

وتابع، أن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص، وهناك توسع في مشروعات القطاع الخاص، وهناك أراضي يتم طرحها من قبل الوزارة، مؤكدًا أنه لأول مرة تصل الصادرات الزراعية لأكثر من 7.5 مليون طن في العام الواحد بقيمة 3.7 مليار دولار وصادرات التصنيع الزراعي 5 مليارات دولار.

وزير الزراعة الصادرات الزراعية طفرة كبيرة 5 مليارات دولار التصنيع الزراعي صادرات

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