الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة فى الصادرات الزراعية

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، من أجل زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، ساهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.

عدد الأسواق التي تم فتحها خلال 10 سنوات 

وأشار القصير إلى أن  عدد الأسواق التي تم فتحها خلال العشر سنوات الماضية، بلغ حوالي (93) سوقًا منها (30) سوقًا ‏تصديرية خلال الثلاثة أعوام الأخيرة. حيث يتم حاليًا تصدير أكثر من 400 ‏سلعة لـ160 سوقًا، لافتًا إلى أنه من بين أهم هذه الأسواق السوق اليابانية التي قمنا بفتحها في عام 2020، حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تمت الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذه السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظرًا لقوة إجراءات السوق والتى تدفع كثيرًا من الدول للدخول إلى السوق المصرية، ويتم حاليًا التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.

وأوضح وزير الزراعة أن آخر هذه الأسواق، تم فتح السوق البرازيلية أمام البطاطس المصرية، وجارٍ فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحققت طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ليصبح إجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليارات دولار.

 

مصر تحتل المركز الأول عالميًا في صادرات البرتقال والفراولة

 

وأكد القصير أن مصر احتلت المركز الأول عالميًا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي، كما كان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي تم تصديرها إلى الخارج هي الموالح بنحو 2 مليون طن تليها البطاطس بحوالى 950 ألف طن، ثم جاء البصل فى المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخرى.

وأشار الوزير إلى أن الصادرات الزراعية المصرية  شهدت تطورًا كبيرًا في العشر سنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالي 7.44 مليون طن في 2023، مقابل  4 ملايين طن في 2014.

السيد القصير وزير الزراعة الدولة المصرية الصادرات الزراعية البطاطس

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