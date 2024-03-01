الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الاتحاد: على المجتمع الدولى التحرك ضد مجازر الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر

أعرب المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، عن تقديره الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، لإنزال المساعدات الإنسانية ومد جسري جوي لتوصيل أطنان من المساعدات الإنسانية، ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بقطاع غزة في محاولة لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين.

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باحث: الجرائم الإسرائيلية في غزة سببت حرجا دوليًا لأمريكا أمام العالم

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خبير علاقات دولية: مصر أكبر داعم ومقدم للمساعدات الإنسانية لأشقائنا فى غزة

واعتبر رئيس حزب الاتحاد، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن تلك الخطوة تكشف عن أن مصر تسلك مسارات متعددة من أجل تقديم كل أشكال الدعم للأشقاء في فلسطين الذي يستهدف الاحتلال الإسرائيلي تجويعه، ضمن خطته لإبادة الشعب الفلسطيني الأعزل.

 

مصر ستواصل جهودها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

وذكر رئيس حزب الاتحاد أن مصر ستواصل جهودها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسه حقه في العيش وإنهاء المعاناة التي يتعرض لها في ظل سياسة الحصار والتجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، في خروج على أبسط قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني.

 

مطالبة المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني

وطالب المستشار رضا صقر المجتمع الدولي بحماية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش، منددًا بممارسات الاحتلال التي استهدفت الأشقاء أثناء انتظارهم للحصول على المساعدات الإنسانية البسيطة والتي تعتبر ملاذهم الأخير للعيش بين رصاصات الاحتلال الطائشة وقنابله.

وأدان رئيس حزب الاتحاد الاستهداف الإسرائيلي المشين للمدنيين في دوار النابلسي بقطاع غزة، والذي يعبر عن مدى وحشية الاحتلال، ويبرهن على جرائمه المرتكبة بحق المدنيين تحت غطاء دولي وخاصة من أمريكا، التي أجهضت كل محاولات مبذولة نحو وقف إطلاق النار في القطاع.

رئيس حزب الاتحاد الدولة المصرية مصر فلسطين الإحتلال الإسرائيلي

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