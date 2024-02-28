الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الحوار الاقتصادى يعقد جلسة متخصصة حول "ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام"

الحوار الاقتصادي
الحوار الاقتصادي

لليوم الثالث على التوالي، عقد الحوار الاقتصادي جلسة متخصصة تحت عنوان "ترشيد الإنفاق الاستثماري العام" اليوم الأربعاء، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة، والاستثمارات السلعية، ودور الأجهزة التنظيمية، مع أهمية النظر إلى الهيئات الاقتصادية، وآليات تيسير وحوكمة الخدمات للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، فضلًا عن تأثير الصناديق بمختلف أنواعها.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جاد كمالي، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، والمهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية.

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الحوار الاقتصادى.. بدء الجلسة الأولى المتخصصة بعنوان "ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام"

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الحوار الاقتصادى يناقش ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام خلال جلسته المغلقة اليوم

وتوجَّه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، على حفاوة الاستقبال، واهتمام رئيس الوزراء بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، وخصوصًا في جلسات الحوار الاقتصادي المعمق والشامل، والتي بدأت يوم الإثنين وحتى غد الخميس، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين المعنيين.

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