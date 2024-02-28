برلمانية: تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف" يعكس مكانة ذوى الهمم بالمجتمع

ثمَّنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن"، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال النسخة الخامسة باحتفالية قادرون باختلاف.

وقالت إن كلمة الرئيس السيسي هي كلمة إنسانية أظهرت رسالة واضحة بها أمل ورحمة وإيمان بقدرات ذوي الهمم وضرورة دمجهم داخل المجتمع، وضرورة تغيير النظرة إليهم، والعمل على الاستفادة من كل المهارات التي يمتلكونها، لكي يصبحوا طاقة عمل جديدة تضاف لرصيد إنجازات الدولة المصرية.

وأكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، في بيان لها، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لدعم صندوق قادرون باختلاف، يؤكد حرصه على توفير كل سبل الدعم والرعاية والاهتمام بتلك الفئة، والعمل على تذليل كل العقبات التي تقف حائلًا دون دمجهم في المجتمع وتسهيل عملية انخراطهم بذويهم.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دومًا أن شرائح الوطن جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات، وبعث برسالة لذوي الهمم للتأكيد على مكانتهم الكبيرة في المجتمع، وفخر الدولة بإبداعاتهم وأنشطتها التي يشاركون فيها بكل طاقتهم ومهاراتهم.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن الدولة قدمت العديد من الجهود والتحركات بتوفير مظلة رعاية على مختلف المستويات لذوي الهمم، فضلًا عن حزمة التشريعات التي تم إقرارها مؤخرًا وحفظ لهم كل الحقوق التي كفلها الدستور لهم، والتعديلات التي ضمنت عددًا من المواد في قانون ذوي الإعاقة، وقانون "قادرون باختلاف".