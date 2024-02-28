قيادى بمستقبل وطن: تخصيص 10 مليارات جنيه لـ"قادرون باختلاف" يؤكد اهتمام السيسى بذوى الهمم

أشاد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"، مؤكدًا أن هذا التوجيه يأتي في إطار جهود دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية لأصحاب الهمم في مصر، وضرورة دمجهم في المجتمع.

متحدو الإعاقة

وأكد عبدالغني، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم، وهو يولي اهتمامًا كبيرًا بفئة متحدي الإعاقة، ويسعى لحصولهم على كل أوجه الرعاية الكاملة، من خلال توفير الخدمات التي تمكنهم من التواجد بقوة في المجتمع، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تمكنت من دعمهم بمبادرات عدة توفر لهم الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافهم، بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.



وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن الدولة المصرية قدمت نحو 35 توجيهًا رئاسيًا دعمت بها الدولة ذوى الهمم لتأمين دمجهم فى المجتمع، كان أبرزها إنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة وصندوق "قادرون باختلاف"، وعشرات المبادرات المختلفة، بالإضافة إلى الدعم النقدي والخدمي المباشر لهم.

تعزز الحماية الاجتماعية

وشدد عبدالغني على أن جميع مبادرات "قادرون باختلاف" تعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث جاءت الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي لتعطى قبلة الحياة لذوى الاحتياجات الخاصة، فمشروع القانون يوفر موارد مالية بإجمالي مليار جنيه للصندوق، مما يسهم فى توفير الخدمات اللازمة والرعاية والحماية لحقوق ذوى الهمم، وهو ما يعبر عن دعم وتقدير هذه الشريحة المهمة التي تحقق نجاحات مختلفة في المجتمع.

كما ثمّن القيادي بحزب مستقبل وطن بتسليط الرئيس السيسي الضوء على دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في احتفالية "قادرون باختلاف"، بما يؤكد موقف مصر تجاه القضية أمام العالم.