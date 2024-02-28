الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قيادى بمستقبل وطن: تخصيص 10 مليارات جنيه لـ"قادرون باختلاف" يؤكد اهتمام السيسى بذوى الهمم

رشاد عبدالغني القيادي
رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن

أشاد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"، مؤكدًا أن هذا التوجيه يأتي في إطار جهود دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية لأصحاب الهمم في مصر، وضرورة دمجهم في المجتمع.

متحدو الإعاقة

وأكد عبدالغني، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم، وهو يولي اهتمامًا كبيرًا بفئة متحدي الإعاقة، ويسعى لحصولهم على كل أوجه الرعاية الكاملة، من خلال توفير الخدمات التي تمكنهم من التواجد بقوة في المجتمع، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تمكنت من دعمهم بمبادرات عدة توفر لهم الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافهم، بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

txt

برلمانية: الرئيس السيسى جعل احتفالية "قادرون باختلاف" مناسبة وطنية ننتظرها كل عام

txt

"تصدرت التريند".. من هي الطفلة روضة التي تحدثت أمام الرئيس السيسي في حفل "قادرون باختلاف"


وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن الدولة المصرية قدمت نحو 35 توجيهًا رئاسيًا دعمت بها الدولة ذوى الهمم لتأمين دمجهم فى المجتمع، كان أبرزها إنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة وصندوق "قادرون باختلاف"، وعشرات المبادرات المختلفة، بالإضافة إلى الدعم النقدي والخدمي المباشر لهم.

تعزز الحماية الاجتماعية

وشدد عبدالغني على أن جميع مبادرات "قادرون باختلاف" تعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث جاءت الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي لتعطى قبلة الحياة لذوى الاحتياجات الخاصة، فمشروع القانون يوفر موارد مالية بإجمالي مليار جنيه للصندوق، مما يسهم فى توفير الخدمات اللازمة والرعاية والحماية لحقوق ذوى الهمم، وهو ما يعبر عن دعم وتقدير هذه الشريحة المهمة التي تحقق نجاحات مختلفة في المجتمع.

كما ثمّن القيادي بحزب مستقبل وطن بتسليط الرئيس السيسي الضوء على دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في احتفالية "قادرون باختلاف"، بما يؤكد موقف مصر تجاه القضية أمام العالم.

حزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي 10 مليار جنيه 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 والحكومة لأصحاب الهمم

الأكثر قراءة

عاجل| هنية: نبدى مرونة فى التفاوض حرصًا على دماء الشعب الفلسطينى

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

بعد تحويل مبالغ صفقة "رأس الحكمة".. السيسى يمازح محافظ البنك المركزى: "أول مرة أشوفك بتضحك"

كريستيانو رونالدو يعلق لأول مرة على الحركة غير الأخلاقية فى لقاء الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية