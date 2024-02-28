الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز

سياسي

برلمانية: الرئيس السيسى جعل احتفالية "قادرون باختلاف" مناسبة وطنية ننتظرها كل عام

النائبة إيلاريا سمير
النائبة إيلاريا سمير حارص

أشادت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف"، موضحة أن: الرئيس عبدالفتاح السيسي جعلنا نشعر بأن الاحتفالية بمثابة عيد وطني كل عام ومناسبة وطنية نلتف حولها جميعًا وننتظرها كل عام.

ذوو الهمم حظوا باهتمام كبير

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى تصريحات لها، أن ذوي الهمم حظوا باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد، مضيفة: "لا يوجد رئيس فعل ما فعله الرئيس السيسي مع الـ(قادرون باختلاف) سواء من خلال المبادرات أو من خلال القرارات الرئاسية أو التشريعات، لعل آخرها قانون قادرون باختلاف الذي شمل إنشاء صندوق لدعمهم ماديًا".

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الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع ذوى الهمم فى ختام "قادرون باختلاف"

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حزب "المؤتمر": الرئيس السيسي أنهى عصر التهميش لـ"قادرون باختلاف"

إنشاء صندوق قادرون باختلاف

وأوضحت عضو مجلس النواب أن إنشاء صندوق قادرون باختلاف كان بمثابة رسالة دعم وطمأنة لذوي الهمم وأسرهم بأنهم جزء أساسي من الدولة وأبناء الوطن، لهم نفس الحقوق والواجبات، فضلًا عن حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملة، وإنشاء فصول جديدة لاستيعابهم في التعليم قبل الجامعي، وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية.

 

وأكدت أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف" يأتي فى إطار حرص الرئيس على توفير الدعم الكامل لفئة ذوي الهمم وأسرهم بالمراحل العمرية المختلفة.

 

وانطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

عضولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي “قادرون باختلاف” الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد وطني

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