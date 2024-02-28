الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

الحوار الاقتصادي يناقش ترشيد الإنفاق الاستثماري العام خلال جلستة المغلقة اليوم

الحوار الوطني
الحوار الوطني

يعقد الحوار الاقتصادي المنبثق عن الحوار الوطني اليوم الأربعاء، جلساته المتخصصة لليوم الثالث على التوالي، من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في كبح جماح الظروف الاقتصادية.

دور الدولة في الاقتصاد

وخصص الحوار الإقتصادي جلستة الأولى تحت عنوان "ترشيد الانفاق الاستثماري العام"، فيما تعقد الجلسة الثانية تحت عنوان "دور الدولة في الاقتصاد"، وتعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان "بدائل تمويل التنمية".

وكان الحوار الاقتصادي عقد أمس الثلاثاء، جلسته المتخصصة الثالثة، تحت عنوان "كيفية زيادة الإيرادات العامة - السياسة الضريبية"، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمحافظة الجيزة.

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الحوار الاقتصادى يعقد ثالث جلساته بعنوان "زيادة الإيرادات العامة - السياسة الضريبية"

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"الحوار الاقتصادى" يناقش هيكل وعجز الموازنة بجلسته المتخصصة

منظومة الفاتورة الإلكترونية

وناقشت الجلسة التي شارك فيها عدد من المتخصصون وممثلي الحكومة واعضاء من البرلمان كيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها، وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلًا عن آليات الرقابة الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، واستغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية.

وتوجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على حفاوة الاستقبال، واهتمام رئيس الوزراء بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، وخصوصًا في جلسات الحوار الاقتصادي المعمق والشامل، بمشاركة عدد كبير من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد الماضي، أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء المجلس، الذين يشكلون لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة بالتعاون مع الحكومة، وهم "أحمد الشرقاوي، أميرة صابر، دكتور طلعت عبدالقوي، عماد الدين حسين، دكتور عمرو هاشم ربيع، دكتورة فاطمة سيد أحمد، كمال زايد".

الحوار الوطنى الأربعاء الحوار الاقتصادي ترشيد الانفاق الاستثماري العام الثلاثاء الأكاديمية الوطنية للتدريب

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