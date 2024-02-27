الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الحوار الاقتصادى يعقد ثالث جلساته بعنوان "زيادة الإيرادات العامة - السياسة الضريبية"

الحوار الاقتصادي
الحوار الاقتصادي

عقد الحوار الاقتصادي جلسته المتخصصة الثالثة، اليوم الثلاثاء تحت عنوان "كيفية زيادة الإيرادات العامة - السياسة الضريبية"،  بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

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«الحوار الاقتصادى» يناقش غلاء الأسعار وتحديات الإنتاج والتصدير

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الحوار الاقتصادى يعقد الجلسة التخصصية الثانية "التعامل مع الدين الخارجى"

وناقشت الجلسة كيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها، وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلًا عن آليات الرقابة الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، واستغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية.

جاء ذلك بمشاركة الجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن، وبما يحقق دعم الاقتصاد المصري.

وتوجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، على حفاوة الاستقبال، واهتمام رئيس الوزراء بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، وخصوصًا في جلسات الحوار الاقتصادي المعمق والشامل، بمشاركة عدد كبير من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد الماضي، أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء المجلس، الذين يشكلون لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة بالتعاون مع الحكومة، وهم "أحمد الشرقاوي، أميرة صابر، دكتور طلعت عبدالقوي، عماد الدين حسين، دكتور عمرو هاشم ربيع، دكتورة فاطمة سيد أحمد، كمال زايد".

السياسة الضريبية الأكاديمية الوطنية الفاتورة الإلكترونية الاقتصاد المصرى الفرص الاستثمارية المواطن

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