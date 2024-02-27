الثلاثاء 27 فبراير 2024
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سياسي

قيادى بالوفد: مصر لا تدخر جهدًا لدعم القضية الفلسطينية فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى

المهندس حمدى قوطة
المهندس حمدى قوطة

قال المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مصر قيادة وحكومة وشعبًا لا تدخر أي جهود لدعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي سعى في الأرض فسادًا في قطاع غزة، وراح يخرب ويدمر وينتهك الأعراض ويسفك الدماء وييتم الأطفال ويقتل المرضى والمدنيين، في جريمة حرب مكتملة الأركان في وسط تخاذل من المجتمع الدولى، مشيدًا بدور مصر وقيام قواتها الجوية المصرية،  والتى قامت بعملية إسقاط جوى لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة بمشاركة الأردن والإمارات.

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وأكد قوطة في بيان له اليوم، أن مصر لم تقف مكتوفة الأيدي، أو عاجزة تجاه ما يحدث في غزة، خاصة العدوان الأخير منذ 7 أكتوبر الماضي، ورغم المحاولات الاستفزازية للنيل من مصر، والسعي نحو إقحامها في الصراع، إلا أنها لم تتراجع عن دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وفتحت أبواب معبر رفح ومدت الجسور الجوية لإمداد الفلسطينيين بالمساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن مصر لم تكتف بهذا الدور فقط، بل وجهت خطابات متعددة للمجتمع الدولي بكل أطيافه لمحاولة إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، محذرة من توسع رقعة الصراع، لما تمثله من تهديدات للأمن القومي العربي والمصري والدولي، كما أنها قدمت العديد من المبادرات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، والجلوس على طاولة الحوار للحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

وشدد على أن مصر ستظل حريصة على دعم القضية الفلسطينية، وكسر الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي، مثمنًا استمرار الجهود المصرية وضغطها من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وضرورة أن يكون هناك موقف دولي صارم في مواجهة المجازر الإسرائيلية في حق أبناء الشعب الفلسطيني، وفرض محاكمة دولية عاجلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والدفاع عن أرواح الشعب الفلسطيني الأعزل، وتكثيف مساعي تحقيق السلام الشامل والعادل.

عضو الهيئة العليا لحزب الوفد حزب الوفد مصر وحكومة القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي

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