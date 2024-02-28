الأربعاء 28 فبراير 2024
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سياسي

برلمانى: الدولة المصرية اتخذت خطوات فاعلة ومهمة لدعم ذوى الهمم

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن القيادة السياسية والدولة المصرية حريصة على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكل مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات.

وأضاف النائب، في بيان له، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات فاعلة ومهمة، انحيازًا للأشخاص ذوى الهمم، وسعيًا نحو تأمين السبل التى تسهم فى دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته، والتى تهدف إلى حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم والمزايا القانونية التى يتمتعون بها فى ظل الإرادة السياسية المتوفرة.

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الأشخاص ذوى الإعاقة

وتابع أنه منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد، وقد أولى الأشخاص ذوي الإعاقة اهتمامًا خاصًا ومختلفًا، حيث قدم لهم كل الرعاية والدعم، وعمل على توفير كل السبل اللازمة كى يحصلوا على جميع حقوقهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية.

توفير البيئة الآمنة

ونوّه الرشيدي بأن هذا الاهتمام يسهم في توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم صندوق قادرون باختلاف لصالح ذوي الهمم، يعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من التحديات التي تواجههم.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بحرص الرئيس السيسي على تأكيد اهتمام مصر بدعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في حقه بإقامة دولة مستقلة، ومواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة، والتي تمثل جرائم حرب بحق الشعب الأعزل.

القيادة السياسية الدولة المصرية بالأشخاص ذوى الهمم عضو مجلس الشيوخ الشعب الجمهوري

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