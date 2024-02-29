الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

بدء الجلسة التخصصية بعنوان"الحماية الاجتماعية" ضمن الحوار الاقتصادي

جانب من توافد المشاركون
جانب من توافد المشاركون في الجلسات

بدأت اليوم الخميس، الجلسة المتخصصة بعنوان"الحماية الاجتماعية" ضمن جلسات الحوار الاقتصادي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويعقد الحوار الاقتصادي جلساته المتخصصة لليوم الرابع على التوالي، وذلك للخروج بحلول ومقترحات قابلة للتنفيذ، من شأنها المساهمة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية.

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الحوار الاقتصادى يعقد جلسة متخصصة حول "بدائل تمويل التنمية"

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قضايا الحماية الاجتماعية على طاولة الحوار الاقتصادى اليوم الخميس

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني تقدم بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، على حفاوة الاستقبال، واهتمامه بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، وخصوصًا في جلسات الحوار الاقتصادي المعمق والشامل، والتي بدأت الإثنين وتنتهى اليوم، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين المعنيين.

رئيس مجلس الوزراء

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد الماضي، أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء المجلس، الذين يشكلون لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة بالتعاون مع الحكومة، وهم السيدات والسادة: أحمد الشرقاوي، أميرة صابر، دكتور طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، دكتور عمرو هاشم ربيع، دكتورة فاطمة سيد أحمد، كمال زايد. 

مخرجات وتوصيات من الحوار الوطني

ويأتى هذا اللقاء انطلاقًا من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات من الحوار الوطني إلى خطط تنفيذية.

وأشاد مجلس الأمناء بقرار رئيس الوزراء تشكيل مجموعة عمل من المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، وكذلك إعداد مركز المعلومات كتيبًا كاملًا يتضمن ما دار من مناقشات بجلسات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، بخلاف التوصيات التي تم إعدادها أيضًا في كتيب آخر، وتمت ترجمة الكتيب الخاص بالتوصيات إلى اللغة الإنجليزية.

الحماية الاجتماعية الحوار الاقتصادي لأكاديمية الوطنية وزيرة التضامن الاجتماعي الحوار الوطنى

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