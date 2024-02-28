الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الحوار الاقتصادى يعقد جلسة متخصصة حول "بدائل تمويل التنمية"

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

عقد الحوار الاقتصادي لليوم الثالث على التوالي، جلسته المتخصصة الثالثة، بعنوان "بدائل تمويل التنمية"، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة أسواق المال وتنميتها، ومناقشة موقف حركة رءوس الأموال الساخنة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلًا عن مناقشة تطوير بنك الاستثمار القومي، وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ومناقشة سبل تخفيض الفجوة التمويلية.

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الحوار الاقتصادى يناقش ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات

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الحوار الاقتصادى يعقد جلسة متخصصة حول "ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام"

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التعاون الدولي والمالية، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، وذلك لإيجاد حلول وآليات للتخفيف من آثار تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.

الحوار الاقتصادي تمويل التنمية الأكاديمية الوطنية للتدريب أسواق المال التنمية الاقتصادية وزارة التعاون الدولي المتخصصين

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