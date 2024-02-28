الحوار الاقتصادى يعقد جلسة متخصصة حول "بدائل تمويل التنمية"

عقد الحوار الاقتصادي لليوم الثالث على التوالي، جلسته المتخصصة الثالثة، بعنوان "بدائل تمويل التنمية"، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة أسواق المال وتنميتها، ومناقشة موقف حركة رءوس الأموال الساخنة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلًا عن مناقشة تطوير بنك الاستثمار القومي، وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ومناقشة سبل تخفيض الفجوة التمويلية.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التعاون الدولي والمالية، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، وذلك لإيجاد حلول وآليات للتخفيف من آثار تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.