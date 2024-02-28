الأربعاء 28 فبراير 2024
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سياسي

"نساء مصر": الرئيس السيسي نجح في تغيير نظرة المجتمع لذوي الهمم

الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي

ثمنت د.منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، كلمة الرئيس السيسى، خلال النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون بإختلاف"، قائلة: “الرئيس نجح في تغيير نظره المجتمع لذوي الهمم ودعمهم بما يكفي ليجعلهم اليوم مصدر فخر واعتزاز للدولة المصرية والتأكيد على أن مساندتهم ودعمهم أصبح شىء أساسي داخل المجتمع”.

حديث أب لأولاده

وأكدت د.منال العبسي ، في بيان لها، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفالية نابعة من حديث أب لأولاده وحرصه على إدخال البهجة والسرور فى قلوب هؤلاء الأبناء، مما يؤكد أن القيادة السياسية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية في تحقيق الصالح داخل المجتمع.

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برلمانيون: "قادرون باختلاف" فى عقل وقلب القيادة السياسية

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برلمانى: حضور الرئيس حفل "قادرون باختلاف" يؤكد تصدرهم أولويات الدولة

بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"
ولفتت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"، يؤكد حرص فخامته على حقوق تلك الفئة والتي كفلها الدستور لهم، مشيرة إلى أن هذا الدعم سيتم انفاقه في تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه ذوي الهمم في القيام بدورهم داخل المجتمع ، والعمل على إتاحة الفرصة الكاملة لهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي وسهل.

 الجمعية العمومية لنساء مصر

أضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن أصحاب الهمم أصحاب رسالة ومصدر طاقة وأمل وقوة داخل المجتمع، واستطاع أن يخرج منهم كثير من المهارات التي كانت تندثر بداخلهم ولا يعرفونها، بل ومن خلال كافة سبل التمكين والمساندة اصبح لدى الدولة المصرية عقول أخرى يضيفون لصالح هذا الوطن ورفع رايته عالياً.

رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية النسخة الخامسة قادرون باختلاف ذوي الهمم

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