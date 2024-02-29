"كتلة الحوار" ترحب بزيارة رئيس مجلس السيادة السودانى ولقائه الرئيس السيسى

رحبت كتلة الحوار بزيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إلى مصر، اليوم الخميس، ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وثمّنت "الكتلة" التشاور الدائم بين الإدارتين المصرية والسودانية، واستعراض تطورات الأزمة السودانية على المستويين الإنساني والميداني، ودور مصر في المساهمة في تنسيق الجهود الدولية سواء الإنسانية أو السياسية للوصول إلى حلول عاجلة، واقعية ومستدامة للأزمة السودانية.



جهود الدولة المصرية



وفي نفس الصدد، تقدر "كتلة الحوار" أيضًا الدور المصري الجاد والدائم والمستمر، وجهود الدولة المصرية المتواصلة لاستيعاب آثار الأزمة منذ بدايتها وحتى الآن على الشعبين السوداني والمصري، وكذلك دعم الأشقاء السودانيين سواء الذين اختاروا مصر ملاذًا لهم من ويلات الحرب أو من بقي في أي من الولايات أو المدن السودانية، والجهد المصري الفعال والمؤثر لإحلال السلام والتسوية السلمية وإنهاء الصراع العسكري والسياسي في دولة السودان الشقيقة، من خلال بحث سبل إنهاء الحرب ووقف الاقتتال والأعمال العدائية، أملًا في سرعة إدارة الشعب السوداني بنفسه، لعملية سياسية شاملة تستوعب كافة الأطراف وتعبر عن كافة مكونات الأمة السودانية لتحقيق العودة للدولة السودانية كما ينبغي أن يكون، وحيثما يجدر بالأمة السودانية أن تكون، وبما يتوافق مع آمال وتطلعات الشعب السوداني، وتمنيات الشعب المصري الصادقة بكل الأمن والسلام والتقدم والازدهار للسودان الشقيق.



الكيانات السياسية الوطنية المصرية



وأخيرًا، فإن "كتلة الحوار"، هي أحد الكيانات السياسية الوطنية المصرية، وجزء من نسيج الشعب المصري، تعرب عن مزيد من الدعم والمساعدة الممكنة للأشقاء في السودان، وحتى تنتهي الأزمة، وذلك وفقًا للرؤية السياسية لـ"الكتلة" بأن "الأمن والسلام" ورفاهية الشعبين المصري والسوداني وصالحهما على حد سواءٍ، كلاهما جزء لا يتجزأ من الأمل المشترك المنشود.