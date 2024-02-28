إخماد حريق محل في طنطا دون خسائر بالأرواح

نجحت قوات الحماية المدنية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، في السيطرة على حريق محدود نشب داخل أحد المحال التجارية بمنطقة أول البحر بالمدينة، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل محل تجاري بمنطقة أول البحر بمدينة طنطا، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتيِّ إطفاء وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المحال المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.