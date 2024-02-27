السيطرة على حريق في شقة سكنية بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع داخل إحدى الشقق السكنية فى مدينة جمصة.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة جمصة، باندلاع حريق داخل شقة سكنية فى المدينة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة، رفقة قوات الحماية المدنية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين اندلاع الحريق داخل شقة سكنية مؤجرة داخل عمارة 43 منطقة الكرنك.

وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق، والذى أسفر عن تفحم محتويات الشقة بالكامل، دون وقوع خسائر فى الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.