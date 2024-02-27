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حوادث

السيطرة على حريق نشب نتيجة تسريب للغاز داخل وحدة سكنية في سمالوط

ارشيفية
ارشيفية

نشب حريق كبير بوحدة سكنية، بقرية الجزائر بمركز سمالوط، شمال المنيا، نتيجة تسرب غاز اسطوانة بوتاجاز، دون أضرار بشرية.

اندلاع حريق نتيجة تسرب غاز البوتاجاز في سمالوط بالمنيا

تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل بوحدة سكنية، بقرية الجزائر بمركز سمالوط، انتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف، إلى موقع الحريق وتبين اندلاع حريق بوحدة سكنية بالدور الثاني، ملك محمود يوسف عبده، نتيجة تسرب اسطوانة بوتاجاز.

وتم إخماد الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، دون أضرار بشرية، وتسبب الحريق في تلفيات، بمحتويات الوحدة السكنية، وقد تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

النيابة العامة وزارة الداخلية جهات التحقيق حريق المنيا حريق نتيجة تسرب غاز

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