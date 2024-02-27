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حوادث

المعمل الجنائي يفحص آثار حريق مصنع أدوية في أكتوبر

حريق
حريق

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول حريق مصنع أدوية، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.

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إخماد حريق التهم غرفة كهرباء فى مصنع أدوية بأكتوبر

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المعمل الجنائي يعاين حريق لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوى بمنشأة القناطر

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق داخل مصنع أدوية بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة حريق مصنع أدوية حريق المعمل الجنائي النجدة

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