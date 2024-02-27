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حوادث

إصابة 5 أطفال بالاختناق فى حريق نشب داخل شقة سكنية بالعجوزة

ارشيفية
ارشيفية

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى منطقة أرض اللواء، والتي أسفرت عن إصابة 5 أطفال بالاختناق.

اصابة 5 أطفال بحريق شقة سكنية فى العجوزة

تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى دائرة القسم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه ونتج عن الحريق إصابة 5 أطفال ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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