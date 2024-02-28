حريق مروع يلتهم سوقا للملابس فى أربيل (فيديو)

اندلع حريق مروع في سوق "لانجاي" للملابس المستعملة "البالة" في أربيل بإقليم كردستان العراق، ملتهمًا عشرات المحلات التجارية ومخلفًا دمارًا هائلًا.

وأفادت مصادر محلية في أربيل بأن السوق تعرض لعدة حرائق خلال السنوات الماضية، وتم تجديده، قبل أن يتعرض للحريق الأخير، الذي خلف 50 مصابًا بالاختناق دون أي وفيات.

وهرعت قوات الدفاع المدني والإطفاء في محاولة منها للسيطرة على النيران ووقف تمددها، إلى جانب إنقاذ المصابين جراء الغازات والدخان الكثيف.

وقالت مصادر إن ماسًا كهربائيًا تسبب في اندلاع الحريق، بينما أكد آخرون أن الحريق وقع بفعل فاعل، لافتين إلى وقوع عمليات نهب واسعة للمحال التجارية خلال اشتعال النيران.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني، المقدم كروان ميراودلي، أن 18 فريقًا عملت على إخماد الحريق الذي بدأ بحدود الساعة 19:23 بتوقيت أربيل.

وأكد في بيان له أن ما بين 10-15% من السوق احترق، لافتًا إلى أن طبيعة المنتجات سريعة الاشتعال الموجودة في السوق كانت سببًا في اتساع رقعة النيران.