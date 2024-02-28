التصريح بدفن 5 أطفال لقوا مصرعهم في حريق شقة بالجيزة

صرحت نيابة الدقي والعجوزة الكلية، بدفن جثث 5 أطفال لقوا مصرعهم خلال حريق داخل شقة سكنيه بمنطقة أرض اللواء، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم.

وفارق 5 أطفال الحياة، بينما أصيب والديهم، باختناق في حريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة أرض اللواء، التابعة لمنطقة العجوزة بالجيزة.

وكان رجال الحماية المدنية سيطروا على الحريق والمصابون السبعة باختناق إلا أن الأطفال الخمسة فارقوا الحياة في وقت لاحق.

وتلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا بنشوب الحريق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه، ونتج عن الحريق إصابة 5 أطفال ووالديهم، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى للعلاج اللازم، قبل أن يفارق الأطفال الحياة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.