الهباش: نتنياهو يتعرض لحملة انتقادات مكثفة بالداخل الإسرائيلى

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه لم يكن في يوم من الأيام كتلة بشرية واحدة صهيونية سياسية أو شعبية، أو بشرية.

الحرب بغزة

وأكد المستشار محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" مع الإعلامية لاما جبريل، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يكن هناك شعب يهودي، والغرب اخترع هذه الفكرة لتجميع هذه العناصر بعيدة عن القارة الأوروبية.

انشقاقات بالمجتمع الإسرائيلي

وتابع: "قبل 7 أكتوبر كانت حالة الخلاف في الداخل الأوروبي متفاقمة، كما أن نتنياهو كان يعاني من انشقاقات حادة بالمجتمع الصهيوني، حيث أصبحت هناك شريحة كبيرة داخل إسرائيل تعارض السياسة الصهيونية، وأصبح نتنياهو يتعرض لحملة انتقادات مكثفة بالداخل الإسرائيلي".