أستاذ علوم سياسة: الجهود المصرية شملت جميع المحاور منذ بداية حرب غزة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تبذل جهود مكثفة على عدة محاور منذ بداية الحرب في غزة، حيث فتحت أبواب المستشفيات المصرية لاستقبال جرحى ومصابي الحرب، كما أنها تبذل الكثير من المساعي أمام المجتمع الدولي لمحاولة التوصل لهدنة طويلة في غزة مع حرصها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

حرب غزة

وأكد الدكتور إكرام بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشعب الفلسطيني يعاني بصورة كبيرة من افتقاره للاحتياجات الأساسية التي تمكنه من العيش، حيث هناك افتقار للغذاء ومياه الشرب وكذلك افتقار تام للأدوية والمستلزمات الطبية.

افتقار أهل غزة لاحتياجاتهم الأساسية

وأضاف أن استمرار الأوضاع الحالية في غزة أمر في غاية الخطورة ليس فقط على سكان غزة، ولكن على منطقة الشرق الأوسط بالكامل.

واختتم: استمرار الأوضاع الحالية في غزة وصمة عار ستلاحق القوانين والمجتمع الدولي، والتي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط.