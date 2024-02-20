الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: أمريكا وإسرائيل لا تريدان إنهاء الحرب فى غزة

الدكتور إكرام بدر
الدكتور إكرام بدر الدين

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري للعنف في غزة.

وأوضح بدر الدين، في حديثه للإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، أن القرار الذي تقدمت به الجزائر كان يهدف إلى حماية الأبرياء والمحتجزين في غزة من القصف الإسرائيلي، وكان يحظى بتأييد 13 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت، وأضاف أن القرار كان متوازنا وعادلا، لأنه كان يشمل مطالبة جميع الأطراف بالالتزام بالقانون الدولي والامتناع عن التهجير القسري.

وانتقد موقف الولايات المتحدة الذي وصفه بالمتحيز والمعرقل للسلام، مشيرا إلى أنها استندت إلى حجة ضعيفة بأن القرار سيضر بالمفاوضات الجارية بين الطرفين، وهو ما يتناقض مع حقيقة أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على التأثير على إسرائيل لوقف العدوان، وقال إن هذا هو الفيتو الثالث الذي تستخدمه الولايات المتحدة ضد قرارات تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان إنهاء الحرب، وأنهما تتحملان المسئولية عن استمرار المعاناة الإنسانية في غزة.

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