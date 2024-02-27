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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير علاقات دولية: الدعم البريطانى المطلق لـ"أوكرانيا" عاد بالسلب على خزانتها

أحمد سيد أحمد
أحمد سيد أحمد

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن بريطانيا تعاني الكثير من الأزمات بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

الأزمة الاقتصادية البريطانية 


وأكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بريطانيا لم تفكر جيدًا قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث لم تحدد بريطانيا بدائل خروجها من الاتحاد، وعدم توافر تلك البدائل جعلها تقع في الكثير من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والمتكررة.

وأضاف في حديثه، أنه بعد ٨ سنوات من بريكست واجهت بريطانيا الكثير من الأزمات، حيث جاءت أزمة كورونا ثم بعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

انخفاض الموازنة البريطانية


وأشار إلى أن بريطانيا اندفعت بالدعم المطلق لأوكرانيا، وهذا الدعم عاد بالسلب على الاقتصاد البريطاني، وبالتالي الموازنة البريطانية انخفضت بصورة كبيرة، علاوة على ارتفاع مؤشر التضخم بها.

خبير علاقات دولية أحمد سيد أحمد اكسترا اليوم اكسترا نيوز الاقتصاد البريطاني

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