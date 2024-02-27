الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ العلاقات الدولية: الدولة المصرية تؤيد القضية الفلسطينية أمام المحافل الدولية كلها

إيمان زهران
إيمان زهران

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية تؤيد القضية الفلسطينية أمام المحافل الدولية كافة، هذا علاوة عن الحرص المصري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

الموقف المصري من الحرب بغزة 

وأكدت الدكتورة إيمان زهران، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الجانب الصهيوني متعنت في توصيل المساعدات العالمية والعربية إلى قطاع غزة، ولهذا الوضع الإنساني في غزة يتدهور يومًا تلو الآخر.

وأضافت في حديثها، أن أطنان المساعدات المصرية العربية التي تم إسقاطها اليوم على شمال قطاع غزة دليل الحرص المصري العربي على مساعدة شعب فلسطين الباسل.

 

مساندة مصر للقضية 

وتابعت: "مصر رفضت بشكل قطعي أمام المحافل الدولية فكرة التهجير القسري لشعب فلسطين إلى مصر والدول العربية المجاورة، حيث أكد الرئيس السيسي مرارًا وتكرارًا أن هذا التفكير الصهيوني سيعمل على امتداد الحرب بالمنطقة بالكامل، وذلك لأن هذه الفكرة بمثابة استغلال وتخطي للقومية المصرية".

إيمان زهران اكسترا نيوز أستاذ العلاقات الدولية قناة اكسترا نيوز اللحرب بغزة

الأكثر قراءة

عاجل| رئيس الوزراء يستعرض العروض المقدمة لشركة "وطنية": لدينا سوق جاذبة للاستثمارات

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

"المهن الموسيقية": "مش عارفين نوصل للموسيقار حلمي بكر"

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة