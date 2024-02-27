أستاذ العلاقات الدولية: الدولة المصرية تؤيد القضية الفلسطينية أمام المحافل الدولية كلها

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية تؤيد القضية الفلسطينية أمام المحافل الدولية كافة، هذا علاوة عن الحرص المصري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

الموقف المصري من الحرب بغزة

وأكدت الدكتورة إيمان زهران، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الجانب الصهيوني متعنت في توصيل المساعدات العالمية والعربية إلى قطاع غزة، ولهذا الوضع الإنساني في غزة يتدهور يومًا تلو الآخر.

وأضافت في حديثها، أن أطنان المساعدات المصرية العربية التي تم إسقاطها اليوم على شمال قطاع غزة دليل الحرص المصري العربي على مساعدة شعب فلسطين الباسل.

مساندة مصر للقضية

وتابعت: "مصر رفضت بشكل قطعي أمام المحافل الدولية فكرة التهجير القسري لشعب فلسطين إلى مصر والدول العربية المجاورة، حيث أكد الرئيس السيسي مرارًا وتكرارًا أن هذا التفكير الصهيوني سيعمل على امتداد الحرب بالمنطقة بالكامل، وذلك لأن هذه الفكرة بمثابة استغلال وتخطي للقومية المصرية".