إيمان زهران: حل الدولتين أبرز نقاط مرافعة مصر أمام "العدل الدولية"

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذة العلاقات الدولية، إن مرافعة القاهرة اليوم أمام محكمة العدل الدولية اشتملت على عدد من الأبعاد، وليس فقط أحداث غزة وما يحدث من انتهاك واضح من جانب جيش الاحتلال.

أستاذة علوم سياسية: مرافعة مصر أمام “العدل الدولية” اشتملت أبعاد القضية الفلسطينية

وأضافت زهران في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية اشتملت أبعاد القضية الفلسطينية ودفاع الشعب الفلسطيني عن نفسه، مشيرة إلى أن تم سرد العديد من الأحداث.

وتابعت: "المرافعة تضمنت سردًا لحالة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يؤسس لفكرة الصراع الممتد أو صراع اللا حل" مشيرة إلى أن المرافعة المصرية أكدت أنه لا استقرار في منطقة الشرق الأوسط إلا بحل الدولتين على حدود عام 1967.