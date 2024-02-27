الثلاثاء 27 فبراير 2024
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أستاذ علاقات دولية: مصر تخوض معارك سياسية دبلوماسية نيابة عن الشعب الفلسطيني

الدكتور رامي عاشور
الدكتور رامي عاشور

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تتحرك على كافة المستويات منذ بداية الحرب بغزة، وهذا التحرك ليس مقتصرا على الأحداث الأخيرة بل إن مصر تنادي باسم القضية الفلسطينية منذ احتلال الأرض.

الحرب في غزة 

وأكد الدكتور رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تخوض الكثير من المعارك السياسية الدبلوماسية نيابة عن الشعب الفلسطيني.

وأضاف في حديثه، أن مصر تتعرض للكثير من الضغوطات الصهيونية الأوروبية نتيجة موقفها الصارم من الأحداث الحالية في غزة، وبالرغم من تلك الضغوطات إلا أن مصر ما زالت مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني على كافة المستويات.

التهدئة في غزة

وأشار إلى أن التهدئة لا تعني وقف إطلاق النار، حيث يقصد بهذا المصطلح الهدنة المؤقتة، أو تقليل العمليات المركزية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل.

رامي عاشور استاذ علاقات دولية احرب بغزة اكسترا نيوز الموقف المصري تجاه غزة

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