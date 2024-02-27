الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الصحة الفلسطينية": نحن بحاجة لإجلاء أكثر من 120 مريضًا من مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي
مجمع ناصر الطبي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنهم بحاجة إلي إجلاء أكثر من 120 مريضًا من مجمع ناصر الطبي في خان يونس إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

مجمع ناصر الطبي بحاجة إلى سلسلة إصلاحات عاجلة

وأكدت الصحة الفلسطينية، ان مجمع ناصر الطبي بحاجة إلى سلسلة إصلاحات عاجلة من أجل تقديم الخدمات الصحية لنحو 1.8 مليون مواطن.

وأعلنت مصادر طبية  وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 29.878، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 70215 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، أدت لاستشهاد 96 مواطنا وإصابة 172 آخرين.

مجمع ناصر الطبي خان يونس الرعاية الصحية الصحة الفلسطينية

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