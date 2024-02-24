السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

حكومة نتنياهو
حكومة نتنياهو

أكد مسئول إسرائيلي، اليوم السبت، أن محادثات باريس، التي شاركت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، بشأن غزة توصلت إلى "خطوط عريضة" للهدنة في القطاع واتفاق المحتجزين والأسرى مع حركة "حماس".

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في تقرير لها، أن الوفد الإسرائيلي عاد من محادثات باريس بتفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف القتال مؤقتا في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأجانب.

وقال مسئول إسرائيلي إنه تم التوصل إلى "خطوط عامة لاتفاق" مع حركة حماس لوقف مؤقت لإطلاق النار في حرب غزة، التي اندلعت منذ 7 أكتوبر الماضي.

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اجتماع باريس ضغط على حماس وإسرائيل.. ملامح صفقة باريس لإنهاء حرب غزة

مجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يدرس نتائج مباحثات باريس

ونقلت القناة 12 العبرية، وفق الصحيفة، عن المسئول قوله: "كانت هناك محادثات جيدة، وهناك تقدم كبير وأصبح لدينا أساس لبناء الخطة والمفاوضات".

وقال المصدر الإسرائيلي إن المخطط سيتم تقديمه أولًا إلى مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي للموافقة عليه، يليه مجلس الوزراء.

فيما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي من المقرر أن يجتمع الليلة للاستماع إلى آخر المستجدات من باريس.

وستركز المرحلة التالية من المحادثات، حسب المصدر، على القضية المركزية، وهي تحديد الأفراد الذين تحتجزهم "حماس" في غزة والأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار الهدنة، إلى جانب تفاصيل مدة الهدنة وشروطها، وانتشار الجيش الإسرائيلي أثناء سريان الهدنة.

فيما تشير التقارير إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على هذه التفاصيل بين "حماس" وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا للصحيفة.

وكان رئيس الموساد ديفيد بارنيا، ورئيس الشاباك رونين بار، قد شاركا في محادثات باريس إلى جانب مسئولين من مصر وقطر والولايات المتحدة.

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بمشاركة مصر.. اجتماع باريس قدم إطارًا مفصلًا بشأن المحتجزين وإنهاء حرب غزة

الولايات المتحدة تضغط لاتفاق بشأن غزة قبل رمضان

وكشف موقع "أكسيوس"، في وقت سابق اليوم، عن أن الولايات المتحدة تأمل أن يتم الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين والهدنة قبل بداية شهر رمضان.

وأفاد الموقع بأن الانتقال إلى المفاوضات التفصيلية لا يزال يعتمد على قيام المفاوضين القطريين والمصريين بإقناع "حماس" بالموافقة على إطار العمل الذي قدموه في المحادثات في باريس.

ووفقًا لموقع "أكسيوس"، يقترح الإطار المحدث أن تطلق حماس سراح حوالي 40 محتجزا في غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع والإفراج عن مئات الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

وأخبرت المصادر موقع "أكسيوس" بأنه على الرغم من أن هذا مشابه لإطار العمل السابق، إلا أن الإطار الحالي أكثر تفصيلًا بكثير.

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اجتماع باريس للوصول إلى هدنة فى غزة يخرج بمقترح جديد

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