الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس التي رصدتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر البلاد بغطاء كثيف من السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة تعمل على حجب أشعة الشمس.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّه من المتوقع أن يصاحب الغطاء الكثيف الذي يسود البلاد خلال ساعات اليوم، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد، ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء. 

وأضافت هيئة الأرصاد في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الأرصاد تحذر: منخفض جوى يضرب البلاد غدًا

عاجل| "الأرصاد": طقس دافئ اليوم الجمعة.. والقاهرة تسجل 21 درجة

استمرار مرور التيار المداري

وتوقعت الهيئة استمرار مرور التيار المداري الرطب على محافظات الصعيد، كما توقعت مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا ويلامس الهواء البارد التيار المداري وتتحول السحب إلى ممطرة على المدن الآتية: (الواحات الخارجه والداخلة- سوهاج-  أسيوط- قنا- الأقصر- القصير- الغردقة- شرم الشيخ- وسط وجنوب سيناء)، ونوّهت على شدة الأمطار، حيثُ تكون متوسطة وقد تغزر أحيانًا.

حالة الطقس اليوم الجمعة على جميع أنحاء الجمهورية

وكانت توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الساعة التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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